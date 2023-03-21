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В Колпино задержали виновника ДТП с загоревшимся автомобилем и двумя трупами

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© Фото: pxhere

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На перекрестке в Колпинском районе произошло ДТП с участием УАЗа, в котором погибло два человека. Виновника ДТП задержали.

В результате столкновения на перекрестке в Колпино УАЗ загорелся, а двое человек, находящиеся в автомобили, погибли на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

Инцидент произошел 20 марта на перекрестке Понтонный проезд – Рубежное шоссе. Водитель грузового автомобиля выехал на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновения транспортного средства с УАЗ, двигавшимся от Колпинской улицы в сторону Понтонной улицы. 

В результате УАЗ вспыхнул, а 48-летний водитель и пассажир погибли на месте происшествия от полученных травм. Автомобилиста, управлявшего грузовым транспортом, задержали. Им оказался 41-летний житель Вологодской области. К административной ответственности за нарушения ПДД в текущем и прошлом году гражданин привлекался два раза. 

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". 

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