В Колпино задержали виновника ДТП с загоревшимся автомобилем и двумя трупами

На перекрестке в Колпинском районе произошло ДТП с участием УАЗа, в котором погибло два человека. Виновника ДТП задержали.

В результате столкновения на перекрестке в Колпино УАЗ загорелся, а двое человек, находящиеся в автомобили, погибли на месте. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Об этом пишет "Патрульный Петербурга".

Инцидент произошел 20 марта на перекрестке Понтонный проезд – Рубежное шоссе. Водитель грузового автомобиля выехал на красный сигнал светофора, в результате чего произошло столкновения транспортного средства с УАЗ, двигавшимся от Колпинской улицы в сторону Понтонной улицы.

В результате УАЗ вспыхнул, а 48-летний водитель и пассажир погибли на месте происшествия от полученных травм. Автомобилиста, управлявшего грузовым транспортом, задержали. Им оказался 41-летний житель Вологодской области. К административной ответственности за нарушения ПДД в текущем и прошлом году гражданин привлекался два раза.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц".