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В Невском районе не удалось спасти женщину, госпитализированную с серьезной травмой груди после удара от сожителя

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© Фото: pxhere

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В Невском районе 60-летняя гражданка скончалась в больнице, получив серьезные травмы. В настоящее время специалисты устанавливают информацию об ее сожителя, который может быть причастен к произошедшему.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 17 марта около 12 часов дня из квартиры дома 26, корпус 2 по улице Белградская медики забрали пострадавшую с закрытой травмой груди, которую она получила еще 13 числа. 

Женщину госпитализировали, но на следующий день, 18 марта, около восьми утра она ушла из жизни. Перед смертью пострадавшая уточнила, что по месту проживания сожитель ударил ее по спине. В настоящее время устанавливаются данные упомянутого гражданина. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что иностранец, которого сильно избили в парадной на улицы Веры Слуцкой, отправился в реанимацию. Сейчас ведется поиск 30-летнего гражданина, на которого уже состовлена ориентировка. 

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