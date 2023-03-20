Из Дудергофского канала в понедельник утром выловили труп неизвестного

Правоохранители Красносельского района разбираются в смерти неизвестного, тело которого обнаружили утром 20 марта в водах Дудрегофского канала.

Личность погибшего пока установить не удалось, но по некоторым данным, появившимся в Сети, тело принадлежит мужчине в зимней одежде, либо женщине, пропавшей пару месяцев назад. Neva.Today дополнила, что после обнаружения погибшего на месте работали сотрудники МЧС, которые разбирались с тем, как достать труп из воды.

Тело заметили недалеко от дома 25 по Петергофскому шоссе. Информация о страшной находке появилась около 10-11 часов, но труп нашли раньше, примерно в половину девятого утра. В настоящий момент причины смерти, а также детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.