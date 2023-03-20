Пострадавшие, эвакуированные из полыхающей "двушки" на Кораблестроителей, скончались на улице во время оказания помощи

Накануне, 19 марта, в Василеостровском районе разгорелся пожар в двухкомнатной квартире, в ходе тушения которого были эвакуированы два человека. В результате пострадавшие скончались во время реанимационных действий.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около половины второго ночи 19 марта. Тогда спасатели отправились на улицу Кораблестроителей для тушения возгорания в квартире дома 40, корпус 1. На месте обнаружили пострадавших мужчину и женщину.

Данные гражданина полностью восстановить не удалось, а женщина оказалась 55-летней хозяйкой сгоревшей двухкомнатной квартиры. Пострадавших экстренно вывели на улицу, но спасти их все равно не удалось: во время реанимационных действий мужчина и женщина скончались.

Трупы были направлены в морг для установления причины смерти. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что после пожара, замеченного спасателями утром 20 марта на Комендантском проспекте, помощь медиков понадобилась одной женщине. К сожалению, мужчину спасти не удалось.