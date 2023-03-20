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Иностранца, жестоко избитого в парадной на Веры Слуцкой, отправили в реанимацию

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В Колпинском районе из парадной дома на улице  Веры Слуцкой врачи забрали сильно избитого гражданина Киргизии. Подозреваемого в нападении в настоящий момент разыскивают.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 33-летнего пострадавшего обнаружили в парадной дома 54 на Веры Слуцкой 19 марта около девяти утра. Выяснилось, что иностранец проживает в том же доме. У мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также отрытую рану волосистой части головы и ушиб носа. Мужчину в состоянии средней тяжести поместили в травматологическое отделение.

По словам мужчины, около четырех утра 19 марта на лестничной площадке между 7 и 8 этажами малознакомый по имени "Стас" избил его в результате ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков.

Позже врачи выяснили, что травмы оказались куда серьезнее, чем их оценили на первый взгляд. В результате мужчина был перенаправлен в реанимацию в тяжелом состоянии с переломом носа и серьезными травмами головы.

В настоящий момент по подозрению в совершении преступления разыскивается 30-летний гражданин, на которого уже составлена ориентировка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в парадной дома на улице Шевченко нашли истекающую кровью девушку. 

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