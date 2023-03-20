Пациент Мариинской больницы поджег вытрезвитель при помощи куртки спящего соседа

Пациент психосоматического изолятора Мариинской больницы устроил поджог, забрав куртку у своего спящего соседа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в вытрезвителе медицинского учреждения. Одному из пациентов взбрело в голову поджечь помещение, пока другой мужчина спал. Гражданин, не долго думая, стянул куртку со спящего и устроил поджог при помощи бумаги. На кадрах видно, что огонь начал распространяться очень быстро. Об этом пишет AllNW.

Вытрезвитель моментально заволокло дымом, но спящий мужчина просыпаться и не думал. Злоумышленник после поджога сначала присел и стал дождаться специалистов, но позднее сам принялся тушить возгорание.

Предварительно, никто в результате произошедшего не пострадал.