Пациент Мариинской больницы поджег вытрезвитель при помощи куртки спящего соседа

Пациент психосоматического изолятора Мариинской больницы устроил поджог, забрав куртку у своего спящего соседа. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел в вытрезвителе медицинского учреждения. Одному из пациентов взбрело в голову поджечь помещение, пока другой мужчина спал. Гражданин, не долго думая, стянул куртку со спящего и устроил поджог при помощи бумаги. На кадрах видно, что огонь начал распространяться очень быстро. Об этом пишет AllNW.
Вытрезвитель моментально заволокло дымом, но спящий мужчина просыпаться и не думал. Злоумышленник после поджога сначала присел и стал дождаться специалистов, но позднее сам принялся тушить возгорание.
Предварительно, никто в результате произошедшего не пострадал.
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