Мигрант, случайно убивший петербуржца об кровать, отделался исправительными работами

Иностранный граждан, который летом 2022 года по неосторожности убил петербуржца об кровать, получил наказание в виде исправительных работ, избежав заключения.

Инцидент произошел в одной из комнат общежития на Уральской улице. Тогда уроженец стран ближнего зарубежья в ходе ссоры не рассчитал силу и ударил ногой по голове 23-летнего петербуржца. Мужчина не удержался на ногах и упал, ударившись головой о железную стойку кровати. Пострадавший скончался в больнице, а обвиняемый в результате отделался только исправительными работами. Об этом пишет Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Уточняется, что изначально в отношении мигранта возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", но во время судебного процесса было принято решение переквалифицировать дело на статью "Причинение смерти по неосторожности".

Решением Василеостровского районного суда обвиняемый получил наказание в виде исправительных работ в течение 1 года и 8 месяцев. Известно, что мужчине зачли отбытое в СИЗО время, после чего отпустили из-под стражи.