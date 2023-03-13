В Центральном районе лжесотрудник Центробанка развел участкового врача почти на миллион рублей

В Центральном районе пожилая женщина, работающая участковым врачом в одной из городских поликлиник, перевела мошенникам крупную денежную сумму. Злоумышленник представился сотрудником Центробанка России и заставили петербурженку отправить на указанные ими счета почти миллион рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию 75-летняя пенсионерка с улицы Боровая обратилась 12 марта около восьми вечера. Гражданка рассказала, что с 8 по 11 марта ей звонил неизвестный, представившийся сотрудником ЦБ РФ. Злоумышленник под предлогом обеспечения безопасности денежных средств убедил врача перечислить на указанные им счета денежные средства.

В общей сложности женщина потеряла 800 тысяч рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе пенсионер остался без крупной денежной суммы после звонка на мобильный. Оказалось, что в деле были замешаны мошенники, которые убедили мужчину перевести им почти миллион рублей.