Самолет, летевший из Петербурга в Махачкалу, экстренно сел в Волгограде из-за пожилой пассажирки

Воздушное судно, выполняющее перелет по маршруту "Санкт-Петербург - Махачкала", было вынуждено приземлиться в аэропорту Волгограда из-за ухудшения состояния пожилой женщины.

В процессе полета 11 марта 88-летняя пенсионерка, находящаяся на борту самолета авиакомпании "Россия", почувствовала себя очень плохо, поэтому было принято решение экстренно посадить воздушное судно в аэропорту Волгограда. Об этом сообщает "МК в Питере".

Известно, что пассажиры направлялись из Северной столицы в Махачкалу. Когда самолет опустился на землю, женщину передали врачам для оказания помощи. Вместе с ней от полета отказался и ее сопровождающий.

К счастью, экстренная посадка прошла успешно. Уточняется, что от расписания самолет отстал менее, чем на полтора часа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что пассажиры рейса "Санкт-Петербург - Калининград" ждали отправления самолета в салоне шесть часов.