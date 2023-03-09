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В Красносельском районе двухлетнего мальчика чуть не убила клетка с попугаем

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© Фото: pxhere

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В Красносельском районе поход в гости обернулся для маленького горожанина тяжелыми травмами и больничной койкой. По словам матери, на ребенка упала клетка с попугаем.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около девяти часов вечера из съемной квартиры на улице Добровольцев в медицинское учреждение забрали двухлетнего мальчика с травмами головы и других частей тела. По словам 36-летней гражданки Узбекистана, родительницы пострадавшего, примерно в два часа дня они с сыном были в гостях на улице Котина, где на ребенка упала клетка с попугаем.

Малыша госпитализировали в крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, различными травмами головы, гематомами и ссадинами лба, ягодиц, бедер и голени. Известно, что семья у ребенка полная. В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга четырехлетняя девочка во время игры с братом тяжело ранила его ножом для заточки карандашей. 

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