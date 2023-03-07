В Колпинском районе женщина сварилась в кипятке, принимая ванну

В одном из домов Колпино обнаружили труп местной жительницы, неудачно принявшей ванну. Оказалось, женщина заживо сварилась в кипятке.

Погибшей оказалась 54-летняя петербурженка. Об инциденте стало известно 6 марта около девяти часов вечера. Об этом пишет Neva.Today.

По версии следствия, в квартире на Пролетарской улице женщина решила принять ванну, но в итоге погибла, сварившись в кипятке. Из ушей и носа гражданки текла кровь. Труп направили в морг для выяснения точной причины смерти.

В настоящее время все обстоятельства и детали случившегося уточняются.