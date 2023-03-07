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В квартире на Вавиловых женщина наткнулась на мертвого брата и труп незнакомки

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© Фото: pxhere

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В Калининском районе правоохранители разбираются в смерти двух человек, тела которых нашла сестра хозяина квартиры.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение об обнаружении трупов в доме на улице Вавиловых поступило правоохранителям около десяти вечера 6 марта. Звонившая представилась сестрой 48-летнего хозяина квартиры, найденного по указанному адресу без признаков жизни. Там же лежал труп неизвестной.

Позже по прибытию на место специалисты установили, что оба трупа не имеют внешних признаков насильственной смерти. Найденной в квартире женщине на вид оказалось около 39 лет. В настоящий момент устанавливаются ее полные данные.

Трупы направили в морг для выяснения причины смерти. Известно, что они пролежали в квартире около двух недель, при этом двери были закрыты изнутри.

В настоящий момент детали и обстоятельства произошедшего узнают специалисты. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Шушарах нашли мертвого местного жителя с тяжелыми ножевыми раненениями. 

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