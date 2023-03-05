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В Шушарах на лестничной клетке нашли труп местного жителя с изрезанной спиной

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© Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

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На лестничной клетки одного из домов в Шушарах нашли тело мертвого мужчины с изрезанной спиной. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел на Московском шоссе, 288. Труп обнаружили рядом с лифтом около половины 12 дня накануне, 4 марта. Выяснилось, что погибшему 28 лет, врачи диагностировали у него несколько ножевых ранений, нанесенных в поясничную область, затылок, правое ухо, шею и щеку.

С места преступления изъяли лопату, пару ножей, пилу и вырез матраца. Позже у дома 113 на улице Софийская в Шушарах специалисты задержали подозреваемого, которым оказался 48-летний неработающий, проживающий неподалеку.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Задержанного поместили в ИВС. Известно, что до этого петербуржец уже был осужден за грабеж и кражу.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центральном районе Петербурга разбираются в смерти туриста, напавшего на рекламное агентство средь бела дня. 

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