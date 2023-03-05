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Мужчина, обнаруженный мертвым по пути к Пулково, был сбит автомобилем

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© Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

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Вечером в субботу, 4 марта, на повороте к воздушной гавани Северной столицы очевидцы заметили труп неизвестного. Выяснилось, что мужчина был насмерть сбит автомобилем.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, инцидент произошел около девяти вечера в субботу. Мужчина решил перебежать дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля "Haval" под управлением 62-летнего гражданина, который уже десять раз в 2022-2023 году привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости.

Также немаловажно, что на погибшем, которому на вид лет 30, в момент произошедшего была темна одежда без каких-либо специальных отражающих элементов. В настоящий момент его личность устанавливают специалисты. Мужчина скончался на месте от полученных в результате ДТП травм. 

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что накануе, 4 марта, в результате ДТП на Каменноостровском проспекте в Петербурге пострадали иностранка с ребенком.

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