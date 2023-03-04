В Калининском районе мусоровоз насмерть задавил 83-летнюю петербурженку

В Калининском районе пожилая женщина попала под колеса мусоровоза, находясь во дворе дома. Водитель сдал назад и не заметил пенсионерку.

Страшный инцидент произошел в пятницу, 3 марта. Тогда в полицию Калининского района поступило сообщение, что в дорожно-транспортном происшествии у дома 11 по проспекту Культуры пострадала 83-летняя женщина. Об этом сообщает Neva.Today.

Позже выяснилось, что 35-летний мужчина находился за рулем мусоровоза и при движении задним ходом по дворовой территории наехал на двигавшуюся в попутном направлении пенсионерку. Пожилая петербурженка скончалась в больнице от полученных травм.

Известно, что до этого водитель уже привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения четыре раза. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.