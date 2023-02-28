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Сотрудник ОМОНа, чудом выживший после стрельбы у "Гостиного двора", пошел на поправку

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© Фото: Скриншот видео, предоставленного пресс-службой Росгвардии Северо-Западного округа

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Сотрудник ОМОНа, который был тяжело ранен в живот во время стрельбы, устроенной злоумышленником у метро "Гостиный двор", пошел на поправку. К мужчине с визитом пришли почетные гости.

Во вторник, 28 августа, стало известно, что пострадавший сотрудник ОМОН "Бастион" Росгвардии идет на поправку. В настоящее время его перевели из реанимации в палату, мужчина находится в стабильном состоянии. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии Северо-Западного округа.

Во вторник к раненому бойцу пришли командующий Северо-Западного округом Росгвардии генерал-майор Алексей Воробьев, а также начальник ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти генерал-майор полиции Андрей Тарасов. Подчеркивается, что сотрудник проявил мужество, самопожертвование, предотвратив тем самым совершение страшного преступления.

Отдельную благодарность получили и врачи, которые оказали помощь раненому бойцу и чудом спасли его от смерти.

Напомним, что стрельба у станции метро "Гостиный двор" произошла 24 февраля. После этого злоумышленник судом был отправлен под стражу до 23 апреля 2023 года. 

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