В Выборгском районе пенсионер, желая отключить ненужные услуги, потерял бдительность и дал лжесотруднику "Почта банка" данные карты

В Выборгском районе Санкт-Петербурга пожилой мужчина, поговорил с ненастоящим сотрудником ПАО "Почта Банк" и лишился денег. Пенсионеру предложили избавиться от лишних услуг.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в правоохранительные органы 69-летний граждан обратился 27 февраля около двенадцати часов ночи. Петербуржец, проживающий на улице Варваринская, объяснил, что 26 февраля с четырех часов дня до половины пятого на его городской телефон с неустановленного номера позвонил неизвестный, представившийся работником "Почта Банка". Звонивший сообщил, что у мужчины подключены ненужные услуги, которые есть возможность отключить, но, чтобы это сделать, нужно предоставить данные банковской карты.

Доверчивый пенсионер так и сделал, после чего с его карты произошло списание денежных средств в размере 37 695 рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что лжесотрудник банка убедил пожилую петербурженку с Октябрьской набережной влезть в крупный кредит. Инцидент произошел 24 февраля.