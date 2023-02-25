Во дворе на Плесецкой ученица начальной школы повредила ногу, пытаясь проскочить перед автомобилем

В Приморском районе после ДТП к медикам попала десятилетняя девочка, которая выбежала из-за припаркованных авто во дворе и оказалась перед другой машиной.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 24 февраля около пяти часов вечера на Плесецкой улице 63-летний мужчина, управляя автомобилем марки Haval, проезжал по дворовой территории. Вдруг перед транспортным средством водителя выскочила ученица четвертого класса, которая выбежала из-за припаркованного автомобиля.

В результате девочка была госпитализирована с закрытой травмой левого голеностопного сустава в состоянии средней степени тяжести. Известно, что автомобилист к административной ответственности за нарушение ПДД в 2022 и 2023 годах привлекался девять раз, среди них несколько было выписано за превышение установленной скорости, а один раз - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургские медики провели сложную операцию, в ходе которой удалось спасти жизнь восьмилетнему мальчику. Ребенок неудачно поиграл с братом и сильно поранил ногу.