Злоумышленник, подстреливший сотрудника ОМОНа у "Гостиного двора", получил обвинение

Мужчина, устроивший стрельбу по сотруднику ОМОНа в центре Северной столицы, получил обвинение.

Как рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу, 50-летней гражданин, отправивший сотрудника ОМОНа в тяжелом состоянии на операционный стол с пулевым ранением в живот, получил обвинение по признакам преступления, предусмотренного статьей "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Известно, что следствие намерено ходатайствовать об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого председателю СК России Александру Бастрыкину предоставили доклад о ходе расследования уголовного дела в отношении злоумышленника. Напомним, что инцидент со стрельбой произошел утром 24 февраля рядом с метро "Гостиный двор". Мужчина в ответ на требование сотрудника ОМОНа выстрелил в него из охотничьего ружья не менее двух раз. Медики забрали пострадавшего в тяжелом состоянии.

С места преступления изъяли два ружья, а также травматический пистолет и боеприпасы. По месту регистрации обвиняемого проводятся обыски.

Специалисты продолжают устанавливать все детали произошедшего.