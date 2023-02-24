В деревне Большая Вруда пьянка местных жителей закончилась смертью одного из собутыльников

Под Санкт-Петербургом после утренней пьянки мужчина нашел своего знакомого мертвым и обратился в полицию. В настоящее время по факту произошедшего проходит проверка.

Труп, покрытый гематомами и ссадинами неизвестной давности был обнаружен в деревне Большая Вруда Волосовского района Ленобласти. О страшной находке правоохранителям сообщил собутыльник погибшего. Об этом сообщает "МК в Ленобласти" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По прибытию на место специалисты зафиксировали на лице мертвого гражданина повреждения. Сам заявитель объяснил, что проживает в квартире с погибшем. По его словам, распивать спиртное они начали еще с утра 23 февраля, а затем уснули. Однако одному из них очнуться ото сна было не суждено.

Труп был направлен в морг для выяснения точной причины смерти. Позвонившего в полицию доставили в отделение.