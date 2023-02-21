В Кировском районе мошенники предложили пенсионерке помощь в инвестировании и увели за пять месяцев более миллиона рублей

В Кировском районе пожилая женщина, желая заняться инвестициями, потеряла более миллиона рублей почти за полгода. Пенсионерку обманули мошенники.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несчастье приключилось с 74-летней петербурженкой с улицы Стойкости. Женщина обратилась в полицию около половины девятого вечера накануне, 20 февраля.

Гражданка рассказала, что 15 августа около шести вечера ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками компании "Royal Empress". Под предлогом оказания помощи в инвестировании на торговой площадке компании злоумышленники убедили пенсионерку перевести на указанные ими номера счетов денежные средства.

В период с 15 августа прошлого года по январь этого женщина отправила мошенникам 1 200 000 рублей. До этого в полицию пострадавшая не обращалась.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге задержали группу интернет-мошенников, обманывавших россиян и продаваших им некачественную продукцию на протяжении нескольких лет.