В Петербурге поймали интернет-мошенников, выманивших у 150 человек крупную сумму за некачественные вещи

В Санкт-Петербурге задержали группу интернет-мошенников, которые обманывали граждан и продавали им некачественную продукцию на протяжении нескольких лет.

При продаже и демонстрации товара злоумышленники утверждали, что предлагают качественную одежду и гаджеты, хотя на деле все оказалось не так. В итоги граждане отдавали деньги и оставались практически ни с чем. Об этом пишет Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Подозреваемых в мошенничестве удалось задержать. Ими оказались два 32-летних организатора, 35-летний закупщик оптовых партий товаров, 29-летний веб-дизайнер и 30-летней рекламщик. По версии следствия, за все время своей деятельности злоумышленники могли обмануть около 150 человек, из которых четверо являются жителям города на Неве.

В общей сложности мошенниками было создано более семи десятков сайтов, на которых они продавали (условно качественную) одежду и гаджеты с большими скидками, но на деле товар для продажи вовсе не годился. В ходе проведения обысков в квартирах задержанных и арендуемых ими офисах специалисты нашли два миллиона рублей, компьютерную технику с базами данных клиентов, а также мешки с образцами продукции.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела.