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В квартире на ударников, где обнаружили мертвого неизвестного мужчину, задержали шестерых человек

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В одном из домов на проспекте Ударников в Красногвардейском районе специалисты обнаружили труп неизвестного, а рядом с ним компанию из шести человек. Известно, что несколько из них были неоднократно судимы и отбывали наказание в местах лишения свободы.

Санкт-Петербург.ру удалось узнать, что мертвого гражданина на вид лет 36 нашли в ночь с 19 на 20 февраля. Тело погибшего со множеством ссадин и гематом в области головы лежало в одной из квартир дома 15, корпус 1 на проспекте Ударников. 

Тут же находился 31-летний собственник квартиры и еще пятеро граждан. Правоохранители доставили в участок 25-летнюю женщину и мужчин 30, 42, 38 и 36 лет. Там в отношении граждан были составлены административные протоколы. 

Позже выяснилось, что собственник квартиры и еще два мужчины уже имеют множество судимостей, среди них есть статьи за разбой, производство, сбыт и хранения наркотиков, а также за грабеж. Труп неизвестного специалисты осмотрели и направили в морг для установления причины смерти. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Василеостровском районе Северной столицы местная жительница, заглянув в квартиру соседа, обнаружила хозяина квартиры мертвым.

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