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Петербурженка, вспыхнувшая во время готовки, умерла от ожогов в больнице спустя неделю

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© Фото: Baltphoto / Ольга Андросова

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Практически неделю пожилая петербурженка с Белы Куна боролась за жизнь после неудачного утра и попытки воспользоваться газовой плитой. Женщину спасти не удалось.

Инцидент произошел шесть дней назад во Фрунзенском районе. Тогда, 12 февраля, 85-летняя пенсионерка решила включить плиту в квартире на улице Белы Куна. В результате огонь перекинулся на женщину и сильно ее обжог. Об этом сообщает "Патрульный Петербурга".

В результате пострадавшая была госпитализирована с ожогами второй и третьей степени. У женщины обгорело 33% тела, включая шею, туловище и верхние конечности. Практически неделю она боролась за жизнь, но в результате скончалась.

Тело направили в морг для выяснения причин смерти.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что из-за прорыва крана на  Штурманской улице в Петербурге скончалась 94-летняя гражданка. Известно, что женщина намерть обворилась кипятком. 

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