Подозреваемый по делу о взятках в автошколах Петербурга был найден мертвым в изоляторе

Тело мужчины, проходящего по делу о коррупции в петербургских автошколах, было найдено в изоляторе временного содержания. Известно, что задержанный ожидал избрания меры пресечения.

Об обнаружении в изоляторе временного содержания УМВД Московского района Северной столицы мертвого 48-летнего гражданина стало известно утром 17 февраля. Погибший проходит по делу о взятках при выдаче водительских прав в автошколах города. Об этом пишет Neva.Today.

В настоящее время специалисты проводят проверку по факту смерти фигуранта. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Напомним, что в начале февраля в Петербурге прошли обыски по факту получения взяток за сдачу экзамена на получение водительских прав. В общей сложности специалисты обнаружили пять автошкол, которые причастны к преступной схеме. Также в двух областных межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах была пресечена схема "коммерческого экстерна".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что у жилой многоэтажки на улице Замшина в Петербурге нашли тело 58-летней начальницы управления финансового обеспечения по Западному военному округу.