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В Адмиралтейском районе пенсионерка, желая спасти дочь, попавшую в ДТП, потеряла 1,5 млн рублей

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© Фото: Pxhere

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пожилая женщина, испугавшись за дочь, перевела мошенникам на ее лечение полтора миллиона рублей. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, несчастье с пожилой женщиной приключилось вечером 16 февраля. В правоохранительные органы обратилась дочь пенсионерки, которая пояснила, что ее мать обманули мошенники, представившись самой заявительницей.

Выяснилось, что около восьми вечера 80-летней петербурженке на стационарный телефон позвонила неизвестная, которая представилась ее дочерью и заявила, что попала в ДТП. После этого она попросила передать денежные средства курьеру для оплаты медицинских услуг.

Через час к пенсионерке пришел мужчина, которому пострадавшая на улице передала 1 500 000 рублей. Примет неизвестного в силу возраста петербурженка не запомнила. 

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что житель Калининского района почти четыре года ждал обещанных работ по замене стекла на террасе и в итоге обратился в полицию. Таким образом, мужчина потерял более миллиона рублей.

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