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В Ломоносове местная жительница вонзила нож в грудь пожилой свекрови

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© Фото: pxhere

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В городе Ломоносове Петродворцового района Санкт-Петербурга ссора местной жительницы и свекрови закончилась ножевым ранением и уголовным делом. О произошедшем в полицию сообщил обеспокоенный муж 32-летней женщины.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 11 февраля около 12 часов ночи правоохранителям Петродворцового района поступило сообщение, что на Ораниенбаумском проспекте 29, корпус 1 женщина ударила ножом свою тещу. Специалистам позвонил сын пострадавшей.

На месте преступления задержали 32-летню местную жительницу, которая нанесла ножевое ранение в грудь 69-летней свекрови, также у пенсионерки зафиксировали рану предплечья, после чего в Николаевскую больницу ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

Супругу заявителя задержали и доставили в отделение полиции, после чего перевели в ИВС. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

В настоящий момент все детали и причины ссоры между гражданкой и пожилой женщиной устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге мужчина нашел зарезанного брата в собственной квартире. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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