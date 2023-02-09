Полураздетый избитый труп петербуржца обнаружили у одного из домов на Светлановском проспекте

В Выборгском районе Северной столицы женщина наткнулась на полураздетый труп мужчины, проживавшего на Светлановском проспекте. Избитого гражданина нашли у парадной одного из соседних домов.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию свидетельница произошедшего обратилась вечером восьмого февраля. Она рассказала, что у подъезда дома по Светлановскому проспекту, 63 лежит полураздетый избитый мужчина.

На месте происшествия специалисты действительно обнаружили мертвого 42-летнего петербуржца с телесными повреждениями. Труп направили в морг для установления причины смерти.

Также со Светлановского проспекта в отделение полиции доставили троих граждан 49, 39 и 29 лет в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось, что мужчины проживают неподалеку от погибшего. Всех задержанных после составления протоколов отправили в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в доме на Бухарестской улице мужчина выбросил из своей квартиры труп неизвестной женщины на вид 40 лет. Было возбуждено уголовное дело