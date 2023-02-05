Жильцы дома на Маршала Казакова остались без горячей воды и с намокшими стенами из-за протечки

Днем пятого февраля жильцы дома на Маршала Казакова заметили в парадной мокрые пятна на стенах, а также отсутствие горячей воды. Выяснилось, что в здании произошла протечка короба.

Как удалось узнать AllNW, проблема коснулась петербуржцев, проживающих в первой парадной дома 72, корпус один по улице Маршала Казакова. Влажные следы протянулись по стене на первом и втором этажах здания.

Позже в управляющей компании "Сестрорецк" пояснили, что причиной, по которой жильцам отключили воду, стала протечка короба, произошедшая ночью пятого февраля. Сейчас специалисты решают, как устранить проблему, однако о точных сроках подачи горячего водоснабжения пока неизвестно. В УК предположили, что, вероятно, горожанам придется греть воду в чайниках и кастрюлях вплоть до утра шестого февраля.

Фото: предоставлено очевидцами

Сейчас стены здания все еще заливает. Очевидцы уточнили, что впервые их заметили утром, после чего визуально влажные следы заметно увеличились.