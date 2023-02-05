В Петербурге суд отправил мужчину, бранившегося у "Авроры", за решетку на десять суток

В Санкт-Петербурге мужчину, использовавшего нецензурную брань у крейсера "Аврора", отправили за решетку на десять суток. Известно, что гражданин свою вину не признает.

В объединенной пресс-службе судов Северной столицы рассказали, что третьего февраля у легендарного корабля правоохранители поймали нецензурно выражавшегося хулигана, который не соглашался проследовать со специалистами добровольно и продолжал нарушать спокойствие граждан. В результате мужчина угодил на судебную скамью и получил десять суток ареста.

Свою вину злоумышленник не признал. По его словам, обычно он не сквернословит, но в тот день был крайне зол. Вероятно, этот связано с работой, которую гражданин никак не может найти вернувшись из армии в ноябре прошлого года.

В результате Петроградский районный суд назначил петербуржцу за мелкое хулиганство административный арест.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге решением суда задержанный по делу об убийстве жены священника церкви Святой Троицы "Кулич и Пасха" отправился под стражу.