Ночью спасатели более пяти часов тушили полыхающие дом и пристройку в Красногвардейском районе

В Красногвардейском районе Петербурга ночью вспыхнул двухэтажный частный дом, после чего огонь перекинулся на пристройку. Известно, что спасатели тушили пожар более пяти часов.

На пульт диспетчера сообщение о пожаре поступило около 12 часов ночи пятого февраля. Выяснилось, что в СНТ Лесное полыхают двухэтажный дом и пристройка.

Позже выяснилось, что огонь полностью уничтожил частный дом размером 7х9 метров и пристройку 3х5 метров, на которую перекинулось пламя.

Локализовать возгорание специалистам удалось в два часа ночи, но полностью потушить только около половины шестого утра. На месте работали шесть пожарных машин и 30 человек личного состава.

Известно, что в пожаре пострадавших не обнаружили. Все детали и причины возгорания в настоящий момент выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что первого февраля после пожара в квартире на Комендантском проспекте в Петербурге к врачам отправили женщину и ребенка.