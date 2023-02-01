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После замечания хулигану, мочившегося на автомобили в центре Петербурга, журналистка Анна Леонова оказалась в больнице

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© Фото: pxhere

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В центре Санкт-Петербурга журналистку и блогера Анну Леонову сильно избил неизвестный. Все произошло после замечания женщины хулигану за то, что он мочился на автомобили, стоявшие в ее дворе.

Все произошло накануне. По словам самой журналистки, тогда она заметила, что во дворе ее дома мужчина мочится на припаркованные автомобили, после чего женщина сделала хулигану замечание. Мужчине это очень не понравилось, он отреагировал агрессивно и напал на Леонову, сильно избив ее по лицу. При этом прохожие не спешили остановить развязавшийся конфликт, и только вызвали скорую помощь. Об этом пишет AllNW.

Пострадавшую отвезли в больницу, где у нее диагностировали отек лица и гематомы, а также подозрение на сотрясение мозга. Теперь, чтобы восстановиться женщине может понадобиться от двух неделю до полугода.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Колпинском районе между двумя гражданами произошла серьезная драка, после которой один из ее участников попал в больницу с травмами. Второго мужчину забрали в полицейский участок.

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