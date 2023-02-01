В Петербурге пенсионер из Соснового Бора перевел злоумышленникам более миллиона рублей

Еще один факт мошеннической деятельности зафиксировали правоохранители Кировского района. В этот раз жертвой злоумышленников стал житель Ленобласти, который, находясь в Петербурге, перевел более миллиона рублей на опасные счета.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 77-летний пострадавший обратился в полицию около шести вечера 31 января. Мужчина проживает в Сосновом Бору, но накануне находился в Петербурге.

По словам гражданина, во вторник днем ему на мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности банка. Злоумышленник сообщил, что со счета пенсионера неизвестные пытались снять денежные средства, поэтому. чтобы их спасти, необходимо перевести деньги на "безопасный" счет.

Пожилой мужчина, уже находясь в отделении банка на бульваре Новаторов в Кировском районе, перевел на указанный счет 1 200 000 рублей. Больше денег пострадавший не видел.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что во Всеволожском районе правоохранители разбираются с последствиями преступной мошеннической схемы, в результате которой пострадала пожилая гражданка. Известно, что пенсионерка потеряла почти 150 тысяч рублей.