Пожилая жительница Всеволожска потеряла почти 150 тысяч рублей из-за звонка сотрудника банка

Во Всеволожском районе Ленинградской области правоохранители разбираются с последствиями преступной мошеннической схемы, результате которой пострадала 82-летняя гражданка. Известно, что пожилая женщина потеряла почти 150 тысяч рублей.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в полицию пенсионерка с улицы Ленинградская обратилась 31 января. Женщина рассказала, что утром 30 января она получила звонок от неизвестного, представившегося сотрудником банка.

Под предлогом обеспечения безопасности денежных средств от мошенников женщину убедили перевести все деньги на указанные счета.

В итоге гражданка потеряла 149 800 рублей. Первого февраля было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербурженка, проживающая на проспекте Просвещения, лишилась более миллиона рублей из-за того, что неизвестный произвел списание средств с ее карты.