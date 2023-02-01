В квартире на Сибирской нашли труп квартиранта со сломанными ребрами

В Калининском районе Петербурга разбираются в смерти гражданина, обнаруженного избитым в съемной квартире.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около 18:30 в экстренные службы поступило сообщение об обнаружении тела 42-летнего квартиранта на улице Сибирской, 16.

По прибытию на место специалисты увидели погибшего на полу в туалете. У мужчины нашли гематомы, а также ссадины лица и перелом двух ребер. Позже, по предварительной информации полученной в результате исследований, удалось установить, что смерть наступила от сочетанной травмы головы и груди с ушибом головного мозга.

Выяснилось, что погибший до этого работал менеджером на заводе спецавтомобилей и снимал квартиру у директора компании.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в одном из домов по улице Димитрова женщина наткнулась на трупы своей подруги-пенсионерки и ее пожилого супруга, при этом следов насильственной смерти специалистам обнаружить так не удалось.