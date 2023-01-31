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Во Фрунзенском районе у петербуржца и его знакомого изъяли более двух килограммов наркотиков

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© Фото: Pxhere

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Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга правоохранительные органы задержали мужчину и его знакомого за обнаружение у них двух килограммов наркотического вещества. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в рамках расследования уголовного дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств" правоохранители Фрунзенского района 30 января в доме 68 по Фарфоровскому посту задержали 37-летнего неработающего хозяина квартиры, у которого изъяли наркотическое вещество.

Кроме того, в квартире помимо самого задержанного находился его 35-летний знакомый, который также, как и хозяин квартиры, был пойман  и отправлен в отделение. 

В результате специалисты изъяли из квартиры пакет, в котором находилось два килограмма и 52 грамма наркотического вещества. 

В отношении мужчин составили административные протоколы по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача", после чего их перевели в СПСЗЛ.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что хозяин квартиры уже был осужден на три года условно по аналогичной статье за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, или переработку наркотических средств.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Кировском районе Северной столицы сотрудники полиции задержали гражданина, хранившего дома два пакета и сверток с наркотиками, общей массой более 500 граммов.

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