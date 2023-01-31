Петербурженка с Просвещения лишилась более миллиона рублей из-за неизвестного

Пожилая петербурженка, проживающая на проспекте Просвещения, потеряла более миллиона рублей из-за того, что неизвестный списал с ее карты более миллиона рублей.

В произошедшем разбираются правоохранители Калининского района. Как сообщает "Петроград" в полицию пенсионерка обратилась в понедельник, 30 января.

По словам 82-летней петербурженки, с 15 по 16 сентября 2022 года неизвестный злоумышленник неустановленным образом списал с ее банковской карты около 1 100 000 рублей.

В ходе расследования удалось выяснить, что денежные суммы были переведены на неустановленные счета за несколько раз.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Северной столице уроженка Донецкой области стала жертвой лжесотрудников банков "ВТБ" и "Райфайзен", лишившись более 200 тысяч рублей.