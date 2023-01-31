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На Большом проспекте специалисты за три часа потушили 80 "квадратов" полыхающей кровли

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© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

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В одном из домов на Большом проспекте под утро 31 января вспыхнула кровля. Известно, что огонь охватил 80 квадратных метров, чтобы его потушить специалистам понадобилось более трех часов.

О пожаре спасателям стало известно около 04:50 утра 31 января. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, загорелась кровля жилого дома 28 по Большому проспекту.

К моменту прибытия специалистов огонь уже охватил 80 "квадратов". На борьбу с пожаром выехали шесть единиц техники от МЧС и 27 человек личного состава.

В 05:15 было решено повысить ранг пожара до номера 1БИС, но позже, в половину седьмого, его снизили обратно из-за того, что огонь удалось локализовать.

Ликвидировать открытое горение специалисты смогли около семи часов утра, а полностью потушить - только около восьми.

Сведения о пострадавших в результате произошедшего пока не поступали. Все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Центральном районе Северной столицы накануне произошло возгорание в одном из технических помещений Александринского театра. Сведения о пострадавших в результате инцидента не поступали. 

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