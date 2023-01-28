Пожилой петербуржец из-за лжеадвоката, пообещавшего вернуть ему денежные средства, потерял более трех млн рублей

Житель Центрального района Северной столицы еще прошлой осенью связался с мошенниками. О пропаже более трех миллионов рублей мужчина решил заявить в полицию только сейчас, последний раз передав деньги злоумышленникам 17 января.

В пятницу, 27 января, около шести вечера к правоохранителям обратился 85-летний пенсионер с проспекта Юрия Гагарина. Мужчина рассказал, что в октябре прошлого года ему на городской телефон поступил звонок от неизвестной, которая представилась адвокатом.

Женщина пообещала, что поможет петербуржцу вернуть денежные средства в размере семи миллионов рублей, которые он вложил в фирму "Семейный капитал" еще за 2017 год. Только вот, чтобы лжеадвокат выполнила свою работу, пожилой человек должен был заплатить ей сверху немаленькую сумму.

Мужчина так и сделал, передав злоумышленнице денежные средства в размере 3 201 000 рублей в октябре и ноябре 2022 года, а также 17 января.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Санкт-Петербурге двоник из-за мошенников потерял свои 30 тысяч и еще 810 в придачу. В общей сложности мужчина взял три кредита.