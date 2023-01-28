В Гатчине задержали мужчину, который чуть не убил оператора станков на Пулковском шоссе

В Московском районе мужчина едва остался жив после встречи с жителем Гатчинского района.
Все произошло 27 января около четырех часов дня. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, в пятницу на Пулковском шоссе, 14 мужчина ударил ножом 32-летнего оператора станков научно-технического центра.
Позже в Гатчине правоохранители задержали подозреваемого в произошедшем 42-летнего местного жителя. Его задержали и поместили в ИВС.
Пострадавшего мужчину поместили в больницу с проникающими колото-резаными ранениями груди в тяжелом состоянии.
Было возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Известно, что задержанный уже привлекался судом за грабеж и получил четыре года с испытательным сроком.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Красносельском районе во время прогулки гражданка наткнулась на ногу человека. Чуть позже из речки "Ивановка" специалисты достали труп мужчины.