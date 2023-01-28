В Петербурге под арест на пять суток попал экс-вице-губернатора Петербурга, который пытался сбежать от полиции

Бывший вице-губернатор Северной столицы Сергей Козырев получил пять суток ареста от Выборгского городского суда за то, что попытался сбежать от полиции, пребывая за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Речь идет об экс-вице-губернаторе Сергее Козыреве. Как сообщает ТАСС, он получил пять суток ареста за произошедшее на трассе "Скандинавия" 26 января.

Уточняется, что несколько дней назад Козырев встретился с правоохранителями на трассе "Скандинавия", когда он находился за рулем Bentley Bentayga, пребывая в состоянии алкогольного опьянения. После вынужденной остановки по просьбе наряда ДПС мужчина проследовал в служебный автомобиль, но через какое-то время срочно захотел выйти и сбежал от правоохранителей на своей машине.

Через несколько часов злоумышленника удалось найти на территории охотхозяйства рядом с поселком Великое Выборгского района ЛО. Известно, что экс-вице-губернатор оказал активное неповиновение, поэтому специалисты были вынуждены надеть на него наручники.

В отделении полиции алкотестер показал у Козырева наличие алкоголя на уровне 1,097 промилле. На мужчину составили протоколы о неповиновении полиции, невыполнении требования об остановке и за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Теперь он может на два года потерять водительские права.

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