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В Петербурге под арест на пять суток попал экс-вице-губернатора Петербурга, который пытался сбежать от полиции

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© Фото: пресс-служба администрации Петербурга

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Бывший вице-губернатор Северной столицы Сергей Козырев получил пять суток ареста от Выборгского городского суда за то, что попытался сбежать от полиции, пребывая за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Речь идет об экс-вице-губернаторе Сергее Козыреве. Как сообщает ТАСС, он получил пять суток ареста за произошедшее на трассе "Скандинавия" 26 января. 

Уточняется, что несколько дней назад Козырев встретился с правоохранителями на трассе "Скандинавия", когда он находился за рулем Bentley Bentayga, пребывая в состоянии алкогольного опьянения.  После вынужденной остановки по просьбе наряда ДПС мужчина проследовал в служебный автомобиль, но через какое-то время срочно захотел выйти и сбежал от правоохранителей на своей машине. 

Через несколько часов злоумышленника удалось найти на территории охотхозяйства рядом с поселком Великое Выборгского района ЛО. Известно, что экс-вице-губернатор оказал активное неповиновение, поэтому специалисты были вынуждены надеть на него наручники.

В отделении полиции алкотестер показал у Козырева наличие алкоголя на уровне 1,097 промилле. На мужчину составили протоколы о неповиновении полиции, невыполнении требования об остановке и за невыполнение обязанностей в связи с ДТП. Теперь он может на два года потерять водительские права.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что под Петербургом, в Тихвинском районе, грузовой автомобиль сбил 61-летнего пешехода. Мужчина погиб сразу же от полученных травм.

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