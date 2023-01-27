Петербурженка с Ланского шоссе почти за неделю отдала мошенникам более миллиона рублей

В этот раз под удар попала жительница Приморского района, которая через банкоматы перевела преступникам более миллиона рублей.

Правоохранители Санкт-Петербурга продолжают расследовать дела, связанное с мошеннической деятельностью. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ближе к вечеру 26 января в участок Приморского района обратилась 86-летняя женщина с Ланского шоссе. Пострадавшая рассказала, что впервые злоумышленники связались с ней 21 января по мобильному телефону и продолжали звонить до 25 числа.

Звонивший представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России, после чего, введя пожилую женщину в заблуждение, убедил ее перевести крупную сумму через банкомат на различные счета, обосновывая это тем, что таким образом получится сохранить денежные средства пострадавшей.

Так, пенсионерка потеряла 1 095 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жительница Калининского района Петербурга потеряла крупную сумму из-за злоумышленников, которые снова представились сотрудниками Центробанка. Мошенники позвонили пострадавшей в одном из мессенджеров и убедили перевести 2 137 500 рублей.