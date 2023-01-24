В квартире на Серпуховской нашли обожженное тело 20-летней девушки

В понедельник, 23 января, в квартире дома по Серпуховской улице был обнаружен труп молодой петербурженки с ожогами по всему телу.

Сейчас в произошедшем разбираются правоохранители Адмиралтейского района. Как стало известно Санкт-Петербург.ру, сообщение в экстренные службы поступило днем 23 января.

Позже в своей квартире на Серпуховской улице, 11 специалисты установили личность погибшей. Ей оказалась 20-летняя неработающая местная жительница, на теле которой зафиксированы множественные ожоги.

Труп направили в морг для опредления точной причины смерти. С места происшесвтия изъяли следы пальцев рук.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали и обстоятельтсва гибели девушки предстоит установить специалистам.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что правоохранительные органы Адмиралтейского района 23 января задержали женщину, которая подозревается в жестоком убийстве сожителя.