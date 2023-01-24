Из-за лжесотрудника ЦБ РФ пенсионерка с Дачного потеряла почти полтора миллиона рублей

В Кировском районе Санкт-Петербурга еще одна пенсионерка стал жертвой мошенничества. Женщина потеряла почти полтора миллиона рублей после звонка лжесотрудника ЦБ РФ.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 82-летняя гражданка с Дачного проспекта обратилась в полицию 23 января около пяти часов вечера. Женщина рассказала, что десятого января ей позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником ЦБ РФ и заявил, что со счетом пенсионерки проводятся мошеннические действия, поэтому нужно срочно снять денежные средства и отправить их на безопасные счета.

Пожилая женщина с 18 по 20 января через банкоматы перевела на указанные злоумышленником счета 1 315 592 рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Преступника разыскивают.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что сотрудник троллейбусного парка увязала в кредитах и осталась без денежных средств из-за злоумышленника, представившегося старшим специалистом департамента безопасности Центробанка.