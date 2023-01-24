В Адмиралтейском районе петербурженку задержали за жестокое убийство сожителя

Правоохранительные органы Адмиралтейского района задержали петербурженку за убийство мужчины, которого обнаружили со вспоротой грудью по месту жительства.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, погибшего нашли в квартире дома 9 по Угловому переулку. Сообщение об этом поступило в полицию вечером 23 января.

По прибытию на место специалисты обнаружили на полу труп 47-летнего неработающего с резаной раной груди.

В результате проведенных мероприятий по подозрению в совершении преступления была задержана 37-летняя местная жительница. Женщину задержали и поместили в СПСЗЛ. В отношении нее составили административный протокол за мелкое хулиганство.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе Петербурга мужчина, проводивший ремонт квартиры, был госпитализирован с ножевыми ранениями. В нанесении ран специалисты подозревают несовершеннолетнего родственника потерпевшего.