Петербуржец наткнулся на труп отца с разбитой головой в квартире на Трудящихся

В Колпинском районе Санкт-Петербурга мужчина забеспокоился после того, как его отец перестал выходит на связь. Позже пропавший был найден мертвым с разбитой головой в своей квартире.

Известно, что 51-летний погибший проживал в одном из домов по бульвару Трудящихся. В какой-то момент он перестал выходить на связь со своим 30-летним сыном, который знал, что отец неравнодушен к спиртному. Подождав несколько дней, мужчина решил зайти в гости к родственнику, использовав свой ключ. К тому моменту в квартире уже лежал труп. Об этом сообщает Neva.Today.

Петербуржец обратился к правоохранителям 22 января. В результате выезда на место у погибшего обнаружили травму головы, после чего тело было направлено в морг для установления причины смерти.

В настоящий момент все детали и обстоятельства произошедшего уточняются.