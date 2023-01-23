Петербурженка узнала о порноролике со своей дочерью от директора школы

Жительница Санкт-Петербурга узнала от директора школы о порно-ролике с участием ее 12-летней дочери. Известно, что незадолго до распространения видео по Сети девочке угрожал злоумышленник.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около шести вечера 22 января в полицию обратилась обеспокоенная 55-летняя жительница Красносельского района. Она рассказала, что ей позвонила директор школы, в которой учится ее дочь, и сообщила, что в сети увидела видео, на котором 12-летняя девочка и мальчик годом ее младше занимаются любовью.

Известно, что видеоролик был в свободном доступе. Позже сама подросток пояснила, что незадолго до произошедшего ей написал неизвестный злоумышленник, который угрожал, что выложит имеющееся у него видео в Сеть. В настоящий момент в инциденте разбирается полиция.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 65-летнему мужчине, которого задержали за домогательства 15-летней девочки-инвалида в Красносельском районе, выдвинули обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.