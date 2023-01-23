  • 23 Январь 2023
USD 24.01.2023 68.6288 +-0.0368
USD ММВБ  
EUR 24.01.2023 74.7307 +0.3873
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербурженка узнала о порноролике со своей дочерью от директора школы

Автор:


© Фото: Pxhere

Темы дня

Жительница Санкт-Петербурга узнала  от директора школы о порно-ролике с участием ее 12-летней дочери. Известно, что незадолго до распространения видео по Сети девочке угрожал злоумышленник.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, около шести вечера 22 января в полицию обратилась обеспокоенная 55-летняя жительница Красносельского района. Она рассказала, что ей позвонила директор школы, в которой учится ее дочь, и сообщила, что в сети увидела видео, на котором 12-летняя девочка и мальчик годом ее младше занимаются любовью.

Известно, что видеоролик был в свободном доступе. Позже сама подросток пояснила, что незадолго до произошедшего ей написал неизвестный злоумышленник, который угрожал, что выложит имеющееся у него видео в Сеть. В настоящий момент в инциденте разбирается полиция. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 65-летнему мужчине, которого задержали за домогательства 15-летней девочки-инвалида в Красносельском районе, выдвинули обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram