В Петербурге 65-летний мужчина получил обвинение в домогательстве подростка-инвалида

Задержанному 65-летнему мужчине, которого подозревали в домогательствах 15-летней девочки-инвалида в Красносельском районе, выдвинули обвинение. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

По версии следствия, вечером 21 января злоумышленник, находясь в разных местах Красносельского района, включая парадную дома на улице Генерала Кравченко, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки-инвалида 2007 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, злоумышленника задержали. В настоящий момент ему уже предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании наказания.

Специалисты продолжают устанавливать все детали, обстоятельства произошедшего и выясняют, мог ли мужчина совершить аналогичные преступления.