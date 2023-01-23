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Во Фрунзенском районе сотрудник троллейбусного парка набрала кредитов и отдала деньги мошенникам

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© Фото: pxhere

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Пожилая петербурженка увязала в кредитах и осталась вовсе без денежных средств из-за мошенников. В деле разбираются правоохранители Фрунзенского района.

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшая 67-летняя гражданка работает курьером троллейбусного парка и проживает на проспекте Славы. В полицию пенсионерка обратилась 21 января около семи вечера и рассказала, что 18 января  ей на телефон позвонила женщина, представившаяся старшим специалистом департамента безопасности Центробанка. По словам звонившей, в другом регионе России на пострадавшую от ее именит пытались оформить кредит. Чтобы спасти денежные средства пожилой женщине посоветовали самостоятельно оформить на себя кредит, снять деньги и перевести их на "безопасные" счета.

Петербурженка так и сделала. Сначала она отправилась в отделение банка на Бухаресткой, где оформила на себя кредит в размере 250 000 рублей и перевела деньги на указанные счета, затем, после очередного звонка мошенницы 19 января, пенсионерка направилась в отделение банка на проспект Славы, где провела аналогичную процедуру с 250 000 рублями, а потом такую же сумму сняла и перевела в отделении банка на Будапештской. 

На этом все не закончилась. Петербурженка 20 января снова получила звонок, после которого также оформила на себя кредит в размере 250 000 и перевела их на указанные преступницей счета. 

В общей сложности сумма ущерба составила один миллион рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Приморском районе Северной столицы пенсионерка решила попробовать альтернативную медицину и обратилась к экстрасенсу, которая оказалась аферисткой. Чародейка обманула пожилую женщину на крупную сумму денег.

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