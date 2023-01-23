В Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу после того, как упала с эскалатора вместе с бабушкой

Из петербургского торгово-развлекательного центра двухлетний ребенок попал в больницу. Все произошло после неудачного падения с эскалатора.

Известно, что торговый центр, откуда юную петербурженку направили к медикам, находится на Полюстровском проспекте. Вечером 21 января девочка находилась там вместе с бабушкой. Во время того, как они хотели воспользоваться эскалатором, пожилая женщина запнулась и упала вместе с внучкой. Об этом сообщает "AllNW".

В результате ребенка отправили в больницу. Сначала у пострадавшей были подозрения на черепно-мозговую травму, но все обошлось и госпитализация не понадобилась, - малышку отправили домой вместе с бабушкой.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Московском районе Северной столицы произошел несчастный случай с четырехлетней девочкой, - ребенок упал с плеча отца и была госпитализирована в реанимацию.